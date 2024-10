El transporte pesado advierte con no pagar impuestos por daños

El transporte pesado de Cochabamba no está en condiciones de pagar impuestos por las pérdidas millonarias que soporta a causa de los 17 días de bloqueo, según sus representantes.



Los choferes protagonizaron ayer una marcha desde el kilómetro 14 de la carretera a occidente del país hasta el retén del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo.



El presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, Héctor Mercado, mencionó que el sector no tiene flujo económico. “No vamos a pagar impuestos, ni siquiera el departamental ni nacionales. El tema del IT y el IVA para nosotros no va, la economía del transportista está por los suelos”, aseveró.



Asimismo, cuestionó la situación deplorable en la que están los transportistas que se encuentran varados en las carreteras.