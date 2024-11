Nueve comunidades son afectadas por granizo y riada en tres municipios

Tres municipios fueron afectados por eventos adversos el pasado miércoles: dos de ellos por granizada y uno por el desborde de un río, según el informe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación. Los municipios que reportan daños son Totora, Pojo y Alalay.



Por un lado, las granizadas afectaron 10 hectáreas de cultivos de papa y trigo en Alalay. Este mismo factor provocó que 60 hectáreas de papa, haba, arveja, manzana y duraznos se deterioren en Totora.



Por otro lado, el desborde del río Chalhuani anegó a cinco comunidades del municipio de Pojo y afectó cultivos de papa, tomate, manzana y maíz. La riada también provocó la muerte de varios animales, entre ovejas y chivos.



El jefe de la UGR, Ramiro López, dijo ayer que los técnicos de cada municipio enviaron informes a la Unidad de Desarrollo Productivo de la Gobernación y que se gestionará ayuda, ya sea en semillas, fertilizantes y otros insumos.

Lluvias



La UGR de la Gobernación coordina con cada municipio ante cualquier evento adverso para actuar inmediatamente. Asimismo, López aseveró que se recomendó la limpieza y el dragado en las torrenteras y canales de riego para evitar desbordes y, por ende, inundaciones.



Remarcó que la UGR cuenta con bombas de agua, deslizadores, botes y maquinaria para prestarla en caso de emergencia.



Respecto a Tiquipaya, un municipio con antecedentes de dos aluviones que afectaron varias viviendas y cobraron vidas, en 2018 y 2020, López indicó que se coordina con los técnicos y se inspecciona la zona de forma constante.



“Realizamos una visita en pasados días y sí subió los niveles, pero no son alarmantes, porque se realizaron trabajos de limpieza, se instalaron gaviones, dragados y otros. La UGR está atento ante cualquier suceso”, dijo.



En ese marco, López pidió a la población no tirar escombros o basuras en ríos o torrenteras para que no obstaculicen la afluencia del agua.