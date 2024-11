Padres del trópico no permitirán salida de profesores tras pedido de repliegue

Los padres de familia de los cinco municipios del trópico determinaron ayer incluir a los profesores a los puntos de bloqueos y no permitir que se replieguen a la ciudad.



La decisión se da luego de que la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba solicitó a la Dirección Departamental de Educación (DDE) el repliegue de los profesores de tres regiones, cono sur, zona andina y el trópico, por seguridad y los bloqueos.



El presidente del Consejo Educativo de los Cinco Distritos del Trópico, Jhonny Ramos, indicó que no se permitirá que se suspenda la educación y que se conversa con la Federación de Maestros Rurales para tratar este tema.



“Hemos escuchado que desde el Ministerio de Educación están queriendo que los maestros se vayan a la ciudad. Nosotros no vamos a permitir eso, estamos coordinando con los ejecutivos de los maestros rurales para garantizar la educación”, afirmó.



Ramos anunció que los progenitores también resolvieron apoyar el bloqueo desde lunes 4 de noviembre.



“Todos los consejos educativos y los maestros vamos a sumarnos a esta lucha de los puntos de bloqueo para poder hacer escuchar nuestras peticiones”, dijo.



El pronunciamiento surge después de conocerse que al menos 2 mil profesores de áreas rurales pretenden replegarse este viernes por motivos de seguridad y los bloqueos de sectores sociales afines al expresidente Evo Morales.

Comunicado



La Federación de Maestros Urbanos tiene previsto publicar un comunicado oficial esta jornada. El secretario ejecutivo de la organización, Elmer Revollo, dijo que los profesores piden replegarse, porque se quedaron sin recursos económicos para su alimentación y temen agresiones ante las amenazas de los dirigentes.



“No hay condiciones para que los maestros sigan trabajando. Especialmente, en el trópico quieren obligarlos a ser parte de los bloqueos, esto es irracional”, indicó.



Las zonas con maestros afectados son el trópico, Omereque, Pasorapa, Mizque, Tapacarí, Kami, Independencia, Capinota, entre otros municipios.



Revollo contó que varios educadores hacen transbordos para llegar a sus unidades educativas a pasar clases, una situación que ya es insostenible por los altos costos.

Clases virtuales por los conflictos

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Elmer Revollo, dijo que los profesores que se replieguen a la ciudad pasarán clases de manera virtual o asincrónica hasta que los conflictos se resuelvan.

Detalló que de los 2 mil maestros afectados, cerca de 800 se encuentran en el trópico, lugar en donde ya no existe presencial policial desde el pasado martes por las amenazas de los afines al expresidente Morales.