La ANH y la Policía incautan 40 vehículos que acopiaron 30 mil litros de gasolina

El sistema B-Sisa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) detectó que 40 vehículos cargaron irregularmente más de 30 mil litros de gasolina en los surtidores que se hallan en los municipios del valle bajo y en la salida al trópico de Cochabamba en los últimos cuatro días.



Según el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, las personas implicadas en el acopio y el almacenamiento de combustible no sólo cargaron gasolina en reiteradas oportunidades; sino, también, cambiaron las placas a los vehículos para burlar el sistema.



“En los últimos días, el sistema (ha alertado) que varios vehículos estaban realizando el acopio de carburantes. Por ese motivo, desde el miércoles pasado la ANH, con ayuda de la Policía, ha realizado operativos y entre el jueves y el sábado se ha incautado los 40 vehículos”, sostuvo Jiménez.



Además, el director nacional de ANH explicó que a los motorizados no sólo les cambiaron las placas; sino, adaptaron tanques adicionales y bombas adaptables.



“En el interior de los vehículos incautados se encontró una gran cantidad de bidones. Las personas que se hallan aprehendidas cargaron y comercializaron más de 30 mil litros en menos de una semana. Los 30 mil litros son casi el cupo de dos estaciones de servicio”, añadió.



En los operativos realizados por la ANH y la Policía, el jueves se decomisaron 15 vehículos, y los otros 25 motorizados fueron confiscados entre el viernes y el sábado.



Las personas que estaban a cargo de los vehículos fueron aprehendidas y serán imputadas por acopio y almacenamiento de combustibles que tiene una pena de 3 a 6 años.



Distribución



Desde la ANH señalaron que en Cochabamba se abastece de gasolina con normalidad a todos los surtidores.



“Se ha distribuido la gasolina en función a lo que está programado. Se garantiza el abastecimiento, pero el agio en el que están incurriendo algunas personas está generado que muchos ciudadanos no logren comprar el combustible”, dijo el director.



Para reducir las filas en las estaciones de servicio, ayer se abrió una planta para despachar cerca de 400 mil litros.



En cuanto a la distribución de diésel, indicaron que se irá regularizando en los siguientes días. Asimismo, tanto la dirección regional como nacional de la ANH señalaron que el sistema B-sisa cuenta con inteligencia artificial y continuarán con los operativos.