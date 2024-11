Casas coloniales embellecen el centro de la ciudad y luchan por permanecer

El centro histórico de Cochabamba aún conserva más de un centenar de viviendas patrimoniales o coloniales que embellecen el paisaje de la ciudad y luchan por permanecer en el tiempo.



De acuerdo con un catálogo que realizó la Unidad de Patrimonio de la Alcaldía en 2016, se evidenció que existen 17 viviendas con categoría 1, que determina la conservación integral del predio. Más de un centenar son categoría 2, que señala la preservación estructural. También existen las categorías 3 y 4, las mismas son de conservación e integración urbana.



La jefa de la Unidad de Patrimonio de la Alcaldía, Verónica Murillo, dijo que ninguna de las infraestructuras se perdió en los últimos ocho años.



Resaltó que el municipio cuenta con varias normativas de resguardo del patrimonio y alista otras más para incentivar a los propietarios a su respectiva preservación.



En un recorrido, Los Tiempos evidenció la existencia de varias viviendas patrimoniales en buen estado, pese a que fueron edificadas hace más de un centenar de años, algunas incluso exhiben en los dinteles de sus puertas el año de su construcción.



Al pasear por las calles Estaban Arze, Santiváñez, Nataniel Aguirre, Sucre, el pasaje del Diablo, entre otros, el transeúnte viaja al pasado, a la Cochabamba de antaño.

Conservación

Varios vecinos de la OTB Centro Histórico y otros barrios aledaños señalaron que el mantenimiento de las edificaciones patrimoniales son costosas y no cuentan con leyes que les ayuden.



Murillo mencionó que la preservación requiere de técnicas y personal especializado, pero negó que se invierta más. La Alcaldía recibe hasta ocho solicitudes por día para alguna intervención, cifra que muestra el interés de los dueños.



Además, la jefa de la Unidad de Patrimonio dijo que al ser las viviendas patrimoniales, el propietario no debe creer que no requiere intervenciones.



Explicó que los trabajos se tienen que hacer en función al Reglamento 123, aprobado en 2019, el cual establece la posibilidad de recategorizar una edificación patrimonial, las restricciones de protección y las construcciones aledañas a una edificación patrimonial, entre otros.

Impuestos

El Ejecutivo municipal alista una nueva ley de impuestos en beneficio de los propietarios que conserven sus viviendas. Murillo indicó que el proyecto estaba listo en 2020, pero por varios factores se postergó su aprobación; sin embargo, pronto se anunciará detalles de los descuentos.



“No podemos perder el patrimonio de los cochabambinos. Estamos haciendo todo lo posible para conservarlos, porque es parte de la identidad, de la historia”, señaló el secretario de Planificación, Mijail Mercado.



Aseguró que el Ejecutivo y las empresas privadas realizan gestiones para aplicar varios proyectos para arborizar el centro histórico. También se prevé concretar el proyecto “cable cero”, con el fin de retirar la gran cantidad de elementos que existen en las alturas y limpiar el espacio aéreo.