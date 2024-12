La Feria Navideña abre con ofertas desde Bs 10 y novedades pese a líos por puestos

Un Papá Noel de tamaño real, renos, gnomos, duendes y otros artículos navideños son parte de las novedades que se ofrecerá en la Feria Navideña que se inaugurará este jueves a las 19:00 en la Fexco. Los precios varían desde los 10 hasta los 3 mil bolivianos.



En un recorrido realizado ayer, Los Tiempos constató que los 4.800 comerciantes que participan de esta versión concluyeron con el arreglo de sus puestos.



En la recta final del armado de sitios, se presentaron algunos inconvenientes y observaciones por la distribución de espacios.



Al respecto, el intendente municipal, Enrique Navia, señaló que se logró que los involucrados resuelvan los conflictos para no empañar la feria.



“Hay dirigentes que quieren estar aquí porque es una reactivación económica. No son feriantes de aquí y no tenemos dónde colocarlos”, dijo.

Pabellones

Visualmente, en los distintos pabellones destacan los artículos con grandes dimensiones. Éste es el caso del pabellón Bolivia, donde dos puestos ofrecen gnomos y duendes de más de 80 centímetros, mientras en otros llama la atención un Papá Noel de tamaño real con un traje rojo, hecho en plástico. El personaje navideño baila, mueve la cabeza y tiene un coro musical.



Los visitantes también podrán encontrar trajes para el Niño Jesús en todos los tamaños desde los 10 bolivianos.



Para las mascotas se ofrecen trajes de los personajes navideños que también son atractivos: el Grinch, los renos, Papá Noel y otros. Entre los árboles navideños, resaltan los que tienen un espeso nevado sobre sus ramas.



Varios comerciantes señalaron que los artículos subieron de precio, entre 10 y 15 bolivianos, aunque optaron por mantener la mayoría de los costos.

Inspección

En ese contexto, ayer se hizo una inspección al campo ferial por autoridades municipales, quienes destacaron el orden de la feria en el segundo año que se instala en la Fexco.



Navia dijo que esperan mostrar “una feria de lujo” para los cochabambinos.



Por su parte, el concejal Walter Flores indicó que se prevén todos los detalles para que los visitantes hagan sus compras en un espacio seguro.



“Ya está casi lista la feria, hay algunos detalles de iluminación que vamos a ir mejorando”, aseguró.



Flores dijo que se recomendó el colocado de letreros para que los visitantes puedan ubicarse.



Por su parte, el dirigente de la Feria Navideña, Edwin Llusco, dijo que el armado de puestos demoró por el retraso en la llegada de la mercadería, pero acotó que los participantes están listos para recibir a la población hasta el 6 de enero.