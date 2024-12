Abandono de un perrito adulto en Navidad causa indignación en Cochabamba

La madrugada de este miércoles, 25 de diciembre, alrededor de las 6:21, un perrito de avanzada edad fue amarrado en la puerta del refugio Gamaliel, abandonado por un joven en plena Navidad.

Una vendedora de apis que presenció el hecho relató a la responsable del refugio cómo el animal no dejaba de ladrar y aullar mientras intentaba soltarse mordiendo su correa. La mujer increpó al joven que lo amarró, pero este ignoró los reclamos, caminó unos metros y, finalmente, huyó corriendo. El perrito es un macho pequeño y no está castrado. Lamentablemente, ahora enfrenta la incertidumbre de no tener un lugar seguro donde permanecer.

"Si alguien aquí por favor puede ayudarnos con hogar temporal por unos días, les quedaremos agradecidos, necesitamos armar una zona segura para él porque es machito, pequeño y no está castrado. Aquí en el Refugio los perros Alfas lo pegaran si ingresa", pidió Claudia Martínez, responsable del refugio, a través de sus redes sociales.

Asimismo, pidió a la población donar frazadas, camitas o cualquier artículo que pueda brindar comodidad al animal en estos días de frío. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a los números 79969969 o 60011222.