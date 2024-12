Pese a riesgos, descuidan la limpieza y manejo del 80% de ríos y afluentes

Las instancias municipales a cargo del control de riesgos aún no han realizado trabajos de prevención en el 80 por ciento de los afluentes, ríos y acequias de la región metropolitana para evitar desbordes en caso de que ocurra una crecida inusual del caudal, según reportes de la Gobernación de Cochabamba y de Defensa Civil.



Basura acumulada, escombros, animales muertos y una invasión a las franjas de seguridad de los ríos son algunos de los factores que están causando el desborde de los ríos ante un crecimiento por la caída de lluvias intensas.



En las últimas inspecciones que se realizaron en los ríos que bajan de la cordillera del Tunari se evidenció que no hay trabajos de limpieza en las laderas de los ríos. A esto se suma que la necesidad de más espacios para emplazar nuevas construcciones ha invadido las franjas de seguridad.



Hace más de 10 días, el río Chijllawiri se desbordó por el crecimiento del caudal arrastrando troncos, llantas, basura y escombros, lo que provocó un desborde que afectó al municipio de Colcapirhua.



El coordinador del Viceministerio de Defensa Civil, Samuel Pereira, dijo que a partir de la recomendación del Ministerio de Defensa y del presidente Luis Arce se impulsaron planes que permitirán evitar complicaciones ante la llegada de las lluvias, granizadas y otros eventos adversos.



“En cumplimiento de la Ley 602 para la Gestión de Riesgos, lo que hemos hecho es recorrer todas las cuencas, los ríos y las acequias. Hemos comenzado desde Sacaba y hemos terminado en Sipe Sipe. Ha sido un trabajo muy tesonero, queriendo evitar lo que en años anteriores había pasado. En esta inspección, lo que nos ha asombrado es que en la mayoría de los ríos hemos encontrado basura en cantidades intolerables, hemos visto que se han convertido en cementerio de animales y también hemos visto que algunas empresas llevan a botar los escombros a los ríos o a las acequias”, detalló.



Pereira dijo que enviaron una comunicación a la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco) para alertar sobre esta situación y recomendar que se actúe de forma preventiva; sin embargo, aseguró que en una segunda inspección constataron que avanzaron “poco o nada”.



El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) la Gobernación, Ramiro López, señaló que enviaron notas a todos los municipios para recomendar acciones de prevención ante posibles desastres naturales.



Consultado sobre las respuestas de los municipios para dar a conocer qué acciones realizaron, López dijo que algunas alcaldías informaron sus planes y los presupuestos previstos para atender las emergencias, pero no recibieron respuesta de todos los municipios.



“Lamentablemente, no todos los municipios han llegado a realizar estas actividades de prevención ni las actividades estructurales o no estructurales para poder minimizar estos eventos adversos. Se ha visto que en algunos sí se ha podido cumplir, pero en la mayoría no lo han hecho, indican que no tienen diésel para poder operar. Es lamentable, ya que no se tiene que esperar a última hora para realizar estas actividades”, afirmó López.



Ambas autoridades lamentaron que algunos ciudadanos opten por dejar la basura en espacios que no están permitidos, pero además no se adopta una cultura de prevención para que se eviten desastres.