Multan a 230 dueños por abandono de mascotas en la ciudad

El jefe de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó ayer que se emitieron 230 sanciones administrativas por faltas leves en la tenencia de mascotas, que hace referencia sobre todo a situaciones de abandono.



“Se han impartido sanciones que ascienden a más de 230 amonestaciones administrativas que se han realizado. La recaudación este año ha sido la más alta; no con la finalidad de abastecer al municipio de recursos, sino de dar cumplimiento a la ley”, explicó.



El funcionario detalló que la sanción emana de lo que se establece en la Ley Municipal No. 1147, que señala el monto pecuniario de 150 bolivianos por abandono.



Prudencio explicó que, respecto a 2023, las sanciones aumentaron, ya que la recaudación de este año oscila entre 170 y 175 mil bolivianos, mientras que el año pasado se recaudaron 155 mil bolivianos.



Asimismo, advirtió que quienes reciben la sanción y no cancelan la misma pueden ser sujetos a un congelamiento de cuentas bancarias.



También dijo que se busca a la persona que el miércoles abandonó a un perro de avanzada edad en puertas del refugio Gamaliel.