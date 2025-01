Buscan imágenes para esclarecer caso Boulevard

Con relación al doble asesinato ocurrido el 1 de enero de este año en el pasaje Boulevard de La Recoleta, en la zona norte de Cochabamba, la Policía estableció que la víctima es Luis Santiago Flores, de 25 años.

Según el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Freddy Medinacelli, de acuerdo con las imágenes de las cámaras, Joseph Urzagaste, quien también perdió la vida, y sus tres cómplices son los que provocan a Luis y luego lo atacan.

El abogado de la familia de Luis Santiago, Eduardo Mérida, exigió a la Policía y al Ministerio Público la revisión de más cámaras de seguridad y el análisis del celular de Joseph.

“Se ha pedido al investigador la extracción de más imágenes de las cámaras existentes en la zona. Además, se le ha encargado que solicite a los familiares (de Joseph) su teléfono celular (…) Nosotros hemos entregado los números de Luis Santiago, porque lo que buscamos es saber quiénes son las otras tres personas que acabaron con la vida de mi defendido”, sostuvo Mérida.

Por su parte, Dionisia Flores, madre de Luis, señaló que su hijo no fumaba, no consumía bebidas alcohólicas ni salía a fiestas, asimismo, indicó que, el día del hecho, Luis salió sin celular.

“Mi hijo no tenía billetera, pero estoy segura de que tenía dinero, ya que él era trabajador y me ayudaba con los gastos de la casa y con el cuidado de mis nietos, él es el menor de cinco hermanos. Quiero que me ayuden a hacer justicia”, dijo la madre.