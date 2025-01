Celebran el Día de Reyes Magos con misas, chocolatadas y entrega de juguetes en vías

Cochabamba despidió ayer la Navidad con la celebración del Día de los Reyes Magos con misas, chocolatadas y la entrega de juguetes a niños en las calles del centro de la ciudad.

Como cada año, decenas de familias católicas se concentraron en la catedral Metropolitana para escuchar la misa y cumplir con la tradición de hacer bendecir las imágenes del Niño Jesús y otras figuras bíblicas.

Este fue el caso de una creyente, Cristina Vera, quien relató que asistió por tercer año consecutivo a la misa con un pesebre en miniatura que se encontró a las orillas del río Rocha.

“Harto lo amo a mi niñito, son tres años que lo traigo, lo habían votado en el río, por la zona de El Abra, de allí me he recogido todito, incluido a los Reyes Magos, a José y María, todo completo me encontré”, contó.

Emocionada hasta las lágrimas, Vera dijo que participó de la homilía para renovar su fe y pedir por su salud. Al igual que ella muchos devotos asistieron a las misas de templos y parroquias para recibir la bendición sacerdotal.

Agasajos

Otro escenario en el que se festejó el Día de los Reyes Magos fue el punto verde de la avenida Humboldt, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde varios niños fueron agasajados con un chocalatada y la distribución de juguetes y ropa por las ecorecolectoras.

La actividad dibujó una sonrisa en el rostro de varias familias que se dieron cita para recibir los obsequios.

La representante de las Ecorecolectoras, Ruth Velásquez, indicó que una particularidad del agasajo es que se entregó muñecas, carritos, peluches y otros juguetes que se rescataron en muchos casos de los contenedores de basura.

“Mucha gente viene a botar sus cosas y lo que nosotros hacemos es una colecta con eso, le damos una segunda vida, tenemos juguetes y zapatos, previo a la entrega lo lavamos y arreglamos”, aseveró.

Velásquez acotó que el resto de los artículos que se distribuyó proviene de las donaciones que hicieron l algunas personas particulares e instituciones.

“Lo que hicimos es de corazón y para compartir con el prójimo. Esto es nuestra forma de mostrar el cariño que tenemos por los niños, en la ciudad tenemos 180 familias que son ecorecolectoras y si a eso juntamos las que están en Sacaba y Quillacollo llegamos a 280”, puntualizó.

Otra actividad que llamó la atención fue la entrega de regalos que hizo un grupo de comerciantes, quienes a bordo de un auto y vestidos de Papa Noel se desplazaron por varias calles del centro de la ciudad para alegrar a los niños.