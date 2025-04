Muere a los 65 años el actor estadounidense Val Kilmer, protagonista de 'The Door' o 'Batman Forever'

El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por interpretar a Jim Morrison en "The Door", o por hacer de Batman en "Batman Forever", falleció este miércoles a los 65 años de edad en la ciudad de Los Ángeles a causa de una neumonía, según informó el diario The New York Times.

Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó su fallecimiento en la madrugada de este miércoles. El actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 y posteriormente se recuperó, según detalló su familia.

Kilmer es conocido por papeles como Tom 'Iceman Kazansky, rivar de Tom Cruise en la película "Top Gun" (1986), así como en la secuela "Top Gun: Maverick" (2022). Eso sí, el filme que le hizo saltar a la fama fue en su encarnación de Jim Morrison en "The Doors", de Oliver Stone (1991).

Ya en la década de los noventa interpretó a alguno de sus personajes más reconocidos, como a Batman en la película de Joel Schumacher "Batman Forever" (1995); o a Simon Templar en "El Santo" (1997).