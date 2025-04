Cochabamba soporta ocho días llena de basura; Manfred culpa a la ‘politización’

Cochabamba soporta ocho días con focos de basura en las esquinas, los contenedores, los mercados, las escuelas, los hospitales y todo cuanto lugar público sea susceptible de convertirse en un basural por estos días, como resultado del cierre del botadero de K’ara K’ara por una orden judicial. En tanto, el alcalde Manfred Reyes Villa ratificó que la “politización” del conflicto frena la solución debido a inferencia del ala radical del evismo.

“Lamentablemente este tema se ha politizado, hay un fallo agroambiental contradictorio, por una parte indican que no ingrese la basura y por otra que se haga el cierre técnico para lo que se necesita ingresar residuos (…) si la empresa no da solución tendré que rescindir contrato, no pienso dar mayor plazo”, declaró Reyes Villa.

El vertedero está cerrado desde el pasado 21 de abril por disposición del Tribunal Agroambiental y más de 5 mil toneladas de basura están en la ciudad debido a que no hay una alternativa para realizar la disposición final. Aunque la empresa que se adjudicó el manejo, el Complejo Industrial Verde, contaba con cuatro alternativas como Pucara Bajo en Anzaldo y Molle Molle en Sipe Sipe, las autoridades rechazaron el proyecto de una planta de industrialización de residuos.

“La empresa contaba con cuatro lugares, pero lamentablemente este tema es político (…) nos hacen víctimas con el tema de la basura, este tema político ya debe terminar en Bolivia con un gobierno que haga cumplir las leyes, normas, evite bloqueos y estas acciones abusivas que van en contra del pueblo”, agregó.

La convivencia con los basurales en la ciudad se torna cada día más complicado debido a los olores nauseabundos. Por ello, ayer, los padres de familia de la Unidad Educativa Crisóstomo Carrillo bloquearon por segunda vez la avenida Heroínas y Junín exigiendo que EMSA retire la basura. Una brigada se trasladó al lugar y lavantó las bolsas.

La situación es similar en las casas y edificios donde la basura se acumula desde hace más de una semana. El Concejo Municipal declaró emergencia el viernes y pidió dar prioridad en el aseo a los hospitales.

El director de Prensa, Juan José Ayaviri, indicó que espera que la justicia emita otro fallo estos días para poder realizar el cierre técnico del botadero e ingresar más residuos.