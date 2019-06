Soyeros no llegan a acuerdo de precio con los industriales y reactivan bloqueos

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a través de su presidente, Marcelo Pantoja informó de un cuarto intermedio en las negociaciones con los industriales en torno al precio del grano de la soya, sin embargo, los pequeños productores activaron al menos cuatro puntos de bloqueo en demanda de una solución pronta al conflicto.

"Ayer la reunión se inició a las nueve de la mañana; no hubo mucho avance en el tema de los precios, ya muy tarde los productores tuvieron una solicitud y los industriales no pudieron cerrar porque no se tenía un parámetro de qué estaba pasando con el mercado internacional. Se quedó en un cuarto intermedio hasta el día lunes", dijo Pantoja.

Según el presidente de Anapo la solución al tema del precio de la soya debe pasar por una negociación entre productores e industriales, pero de una forma particular. "Va a depender de cada productor o cada asociación en particular; todos tenemos necesidades diferentes, entonces a partir del día lunes se va a empezar a negociar", sostuvo.

Durante esta jornada se registraron al menos cuatro puntos de bloqueos tanto en Cuatro Cañadas, San Julián y Puerto Rico, zonas productoras de la soya.

Los productores insisten en que las industrias les paguen en 300 dólares por tonelada de soya y no aceptan los 230 dólares que proponen los industriales, como consecuencia de la caída del grano en el mercado internacional.

Problema entre privados

La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, ante la crisis que atraviesa el sector soyero por la abrupta caída del precio internacional, apeló a los industriales a pagar mejor la tonelada del grano, aunque admitió que no puede obligar a los empresarios a pagar más allá del fijado en el mercado externo. Dijo que este asunto es entre privados.

"Como ministra pedirles a nuestros industriales, apelar a su sensibilidad a su corazón, un poco más puedan mejorar el precio, pero sabemos también que fuera del país el precio de la soya ha caído, y deben negociar entre productores e industriales porque al final es un problema entre industrial y productor. Ambos son privados y nada tendría que ver el Estado", señaló en conferencia de prensa.

Aclaró que, en un problema entre privados; es decir, entre proveedores y compradores, el Estado no puede obligar a pagar un precio, "eso no se ha visto en ningún país, deben llegar a un acuerdo entre ambos sectores".

Sin embargo, dijo que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico está en reuniones con el sector soyero grande, mediano y chico, ya que al interior de este rubro hay diferencias¡, y los pequeños resultaron los más afectados con la caída de la tonelada de soya de 330 dólares a 210 dólares este año. "Ni siquiera los productores habían calculado ese precio", dijo.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos derivó en la caída de los precios de las materias primas a nivel internacional, del que resultó la soya la más afectada.

Incluso Sifuentes dijo que los soyeros deberían analizar de cambiar de cultivos e informó de la decisión del Gobierno de subvencionar la producción del trigo, ofertado en 330 dólares la tonelada.