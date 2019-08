Expertos hablan de explotación de gas no convencional menos nociva

El miedo a lo desconocido y la falta de socialización de proyectos de explotación gasífera o petrolera no convencionales han generado la resistencia a una práctica que, según cuatro expertos internacionales, cada vez adquiere mayor tecnificación que permite reducir sus impactos. YPFB afirma que, de momento, se analiza las posibilidades de explotación no convencional en base a información de extracción convencional, aunque señala que será necesario evaluar las normas del sector.

Durante el Foro de Gas, Petroquímica y Combustibles Verdes Bolivia 2019, realizado en la ciudad de Santa Cruz la pasada semana, El Mehdi Habib, representante de Argelia al Comité Científico del Instituto de Investigación del Gas FPEG en Sonatrach; Fernando Segovia, gerente general de YPF E&P Bolivia; Fernando Sánchez Ferrer, gerente de Estudios Regionales en

Latinoamérica de No convencionales de la empresa Shell, y Christopher Cornelius, CEO de Cancabria, fundamentaron técnicamente la viabilidad de la explotación no convencional en Bolivia. Por su parte, el líder indígena Alex Villca advierte que esta práctica traerá serias consecuencias ambientales.

La explotación no convencional está directamente relacionada con el fracking, una técnica que permite extraer el gas atrapado en capas de roca en el subsuelo. Para la extracción se inyecta agua a alta presión con aditivos químicos y arena para fracturar la roca, por ello es una técnica cuestionada por sus efectos al medio ambiente.

El Mehdi Habib manifestó que el uso de metodologías aplicadas en yacimientos convencionales no encaja en yacimientos no convencionales, por lo que es necesario generar más conocimiento para reducir el miedo a incursionar en dicha actividad. Explicó también que el conocimiento permitirá reducir el miedo a perder cuantiosos recursos económicos que requieren las actividades de exploración no convencionales.

Segovia aseguró que existe un desconocimiento a la actividad no convencional, por lo que sugiere educar a la población, empezando en lugares que podrían ser afectados con algún proyecto de este tipo. En su criterio, es importante sembrar este conocimiento en las escuelas.

“Hay muchas cosas que están probadas, pero no está transmitido a la población”, dijo.

Sánchez apuntó que la explotación de hidrocarburos no convencional ha sido rechazada en países que no tienen tradición petrolera, de modo que no tienen necesidad de desarrollar su actividad petrolera. Sin embargo, mencionó que la población de países con tradición petrolera, como Estados Unidos, Canadá y Argentina, han visto los beneficios económicos que genera esta actividad.

“Yo pienso que la obligación de un operador responsable es trabajar con la sociedad, con comunidades, con los gobiernos, para poner de relieve los beneficios que trae la operación no convencional y también las características que tienen estas operaciones a fin de crear una relación de win win para todos”, explicó.

La incursión de Bolivia en la explotación de hidrocarburos no convencional es una labor que todavía llevará mucho tiempo, puesto que primeramente se debe evaluar la normativa del sector para ver la pertinencia de incorporar modificaciones, informó el vicepresidente de Administración, Fiscalización y Contratos en YPFB, Juan Carlos Severiche.

900 TCF es el número de recuros no convencionales con los que cuenta Bolivia, según el presidente de YPFB, Óscar Barriga.

RESULTADOS SURGEN EN CINCO AÑOS

El CEO de la empresa canadiense Cancabambria Energy, Christopher Cornelius, informó que el importante trabajo que se desarrolló en el yacimiento Vaca Muerta de Argentina se debe traer al chaco boliviano, donde esta empresa evalúa las posibilidades de exploración no convencional.

Indicó que, bajo esta práctica, es posible determinar la comercialidad de un pozo en un plazo de 3 a 5 años.

Sin embargo, dijo que los recursos económicos que requiere esta práctica son elevados.

El experto también destacó la importancia de contar con licencias sociales que permitan el desarrollo de las actividades.

INDÍGENAS: EL FRACKING ES UNA AMENAZA A LA VIDA

REDACCIÓN CENTRAL

El debate sobre la viabilidad del fracking generó indignación en la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y áreas protegidas (Contiocap). Según su vocero, Álex Villca, el Gobierno pretende esconder el termino fracking y habla de explotación no convencional con la finalidad de confundir a la población boliviana.

“Tenemos que ser sinceros ante el pueblo boliviano y hablar con las palabras que son. El fraking es la práctica más destructiva y más contaminante que existe en el mundo y los bolivianos no podemos tolerar en absoluto esta práctica”, agregó.

Afirmó que países que experimentaron esta actividad enfrentan consecuencias medioambientales irreparables.