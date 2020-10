Van 831 mil hectáreas quemadas: Santa Cruz denuncia fuego provocado

Con 34 incendios forestales activos y 831 mil hectáreas quemadas, Santa Cruz se declaró ayer en desastre departamental con la finalidad de gestionar ante el Gobierno nacional recursos humanos, técnicos y logísticos. Aunque los incendios se registran en 19 municipios, Postrervalle continúa siendo la zona más preocupante.



El Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, justificó la declaratoria en la necesidad de sumar esfuerzos económicos para combatir los incendios que, a la fecha, tiene al 37 por ciento del departamento en riesgo extremo y al 20 por ciento en riesgo muy alto. El decreto departamental 322, que declara el desastre, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.



A diferencia del año pasado, la mayor afectación no se concentra la Chiquitania, sino en los valles cruceños, particularmente, en Postrervalle. Allí, según Costas, la situación “es especialmente grave debido a la topografía y el tipo de vegetación que dificulta de gran manera el control de los incendios”.



El problema de los incendios se acentúa no solamente con la prolongada sequía y los fuertes vientos que priman en Postrervalle, sino también con los pronósticos meteorológicos que no prevén precipitaciones en los próximos 20 días.



Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López, de manera enfática aseguró que el fuego en dicho municipio es provocado por acción humana y que ya se tiene identificado a algunos responsables, sin embargo, pidió a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y al Ministerio Público profundizar las investigaciones y ser implacables con los infractores.



La autoridad dijo que hay dos personas sentenciadas a tres años de cárcel por provocar incendios, pero indicó que es necesario dar este mensaje “sin miramientos, a quien corresponda”. Del mismo modo, Costas advirtió que no habrá ningún tipo de contemplación ni influencia al momento de sancionar a quienes atentan contra el patrimonio boliviano.



En la misma línea, el director de la ABT, Víctor Hugo Añez, lamentó que, mientras personas voluntarias exponen sus vidas para mitigar los incendios, otras de manera irresponsable y premeditada provocan el fuego.

Retoman operaciones en campo gasífero

Tras un día de paralización de operaciones en el campo gasífero Incahuasi a raíz de los incendios forestales originados en las comunidades del área de influencia, la operadora Total E&P retomó las actividades luego de controlar la situación.



No obstante, YPFB, a través de un comunicado, informó que la entrega de gas natural ser realiza de forma paulatina.



El reporte indica que, si bien no hay focos de incendio activos, la amenaza sigue latente, considerando las altas temperaturas y falta de lluvia. Por ello, la operadora mantiene la alerta.



Según Marino Bellota, capitán de la comunidad Caraparicito,próximo al campo Incahuasi, los incendios afectan a ésta y otras comunidades. Aseguró que la operadora no loró controlar el fugo.