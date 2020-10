Procurador: “No se pagará un centavo ni se devolverá una acción” mientras no haya informe sobre Elfec

La comisión que se conforma por decreto para analizar el caso de Elfec verá si es posible técnica y legalmente devolver las acciones a los trabajadores de esta empresa y a los socios de Comteco, sin que ello implique un daño económico al Estado. Mientras se espera todo esto, “no se devuelve una acción ni se pega un centavo”.



La afirmación corresponde al flamante procurador del Estado, Alberto Morales Vargas, quien, en entrevista con el programa digital LT A Fondo de Los Tiempos, descartó que hasta la fecha se hubiera incurrido en algo ilegal en este proceso.



El pasado 14 de septiembre, la presidenta Jeanine Áñez, ofreció a Cochabamba devolver las acciones “nacionalizadas” en 2010 de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), que pasó a ser administrada por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).



Esta oferta causó remezón por la posible ilegalidad y daño al Estado que se causaría, situación que causó despidos y renuncias de altas autoridades. La Presidenta, en tanto, una semana después, emitió el decreto 4346 para realizar un análisis del caso.



“El nuevo decreto dice que, en el plazo de 30 días, Elfec y ENDE formen una comisión que vea quién debe a quién, cuánto y por qué y en función a eso se tome una decisión de que una empresa cochabambina vuelva a manos de Cochabamba”, dijo Morales.



Morales agregó que esta comisión debe emitir al término de este plazo un “informe contable” sobre toda esta situación. “Esa cláusula de seguridad que pone el decreto nos debe dar seguridad a todos de que no habrá daño al Estado, sino una medida de política que beneficie a la región y no perjudique al Estado”, dijo. Mientras tanto, “todavía no se ha decidido nada”, ratificó. “Tenemos la información, y recién la Procuraduría podrá decir si hay daño económico al Estado”.

Plazos



Consultado si los 30 días establecidos en el decreto serán suficientes, el nuevo Procurador respondió que se debe pensar en un “tiempo razonable”.



“Si 30 días es insuficiente, el Gobierno deberá ver un nuevo plazo”, y la ampliación deberá establecerse mediante un nuevo decreto, explicó sin precisar cuánto sería un tiempo suficiente.



Hace una semana, el ministro de Gobierno e impulsor de la iniciativa de devolver las acciones de Elfec, Arturo Murillo, habría manifestado (según los trabajadores) que 15 días sería un tiempo suficiente.



Sin embargo, el ministro de Economía, Branko Marinkovic, recientemente posesionado en el cargo tras la renuncia de Óscar Ortiz, calculó que ese análisis demoraría entre cuatro y cinco meses y que probablemente la decisión de la devolución de acciones corresponda al próximo Gobierno.

Trasfondos



políticos



El Procurador dijo que la posible devolución de acciones fue analizada muy superficialmente al concluir que se incurría en privatización. La Constitución reconoce atribuciones del Estado, pero también el derecho de las personas, y uno de ellos es a la propiedad”, dijo.