Ambientalistas piden la renuncia del director del Sernap por minería en el Madidi

Representantes de la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra (Codma) exigieron ayer, en una manifestación proambientalista, la renuncia del director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, al considerar que no cumple su función y en cambio favorece a los mineros. Al mismo tiempo, una turba compuesta precisamente por cooperativistas mineros que operan dentro el Parque Nacional Madidi se presentó en el lugar para defender a Mamani.



“Estoy viniendo a decirle al (director del) Sernap que quiero que deje sus funciones, que tenga la hidalguía y la dignidad de dejar una función que no ha sabido cumplir. Estoy pidiendo la renuncia”, manifestó Rita Saavedra, representante de Codma.



La mañana de ayer, alrededor de 40 personas se dieron cita en la plaza España (Sopocachi, La Paz) y se dirigieron, primero, a oficinas del Sernap para protestar por el avance minero en el Madidi. Allí los esperaron unas 15 personas, entre las que había dirigentes cooperativistas que trabajan dentro el área protegida, como Ramiro Cuevas Echave, secretario general de la Cooperativa Virgen del Rosario, y Lander Cuevas, presidente de la Central de Cooperativistas del Río Tuichi.



Los mineros hicieron estallar petardos y acusaron a los ambientalistas de ser “pititas” y “golpistas”. Utilizando un discurso político gritaron: “¡Lucho, no estás solo!” y se plantaron entre la puerta de ingreso al Sernap y el grupo de activistas. Por instantes hubo amagues de enfrentamiento.