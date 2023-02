Dirigente: Más del 50% de los camiones parados en Perú pasaron a Bolivia

Pedro Quispe, dirigente del Transporte Internacional, informó desde Desaguadero que varios conductores del transporte pesado que se encontraban retenidos por el conflicto en Perú lograron pasar a territorio boliviano, pero quedan menos del 50% que aún se encuentran en el vecino país a la espera de lograr ingresar a Bolivia.

"Son más de 300 unidades (camiones) que han salido (de Perú y pasaron a Bolivia), el resto faltaría, que son menos del 50%, (pero) no están en la carretera", informó Quispe a la ANF desde el puente internacional entre Perú y Bolivia.

El 7 de diciembre del 2022, los pobladores de Perú iniciaron varias protestas sociales con bloqueo de caminos por la crisis política que atraviesa ese país. El 27 del mismo mes los propios campesinos declararon un cuarto intermedio por las fiestas de fin de año hasta el 4 de enero; tras cumplirse el plazo, centenares de camioneros bolivianos quedaron atrapados en el territorio peruano impedidos de regresar al país.

Hace cuatro días, el representante del Transporte Departamental de La Paz, Ramiro Sullcani, en contacto con este medio informó que los camioneros bolivianos lograron llegar hasta la frontera con Bolivia, pero no pudieron pasar porque el gobierno boliviano no hizo las gestiones para que liberen el control de la frontera.

La jornada pasada, el viceministro de Comercio Exterior, Banjamín Blanco, informó que luego de 53 días, el domingo ingresaron 66 camiones de Perú a Bolivia y destacó que gracias al trabajo de los cónsules bolivianos en el vecino país se exoneraron todas las multas que los transportistas que tenían estipulado en sus visas.

Quispe contó que los camiones pudieron pasar desde la noche del sábado hasta el lunes, pero que aún faltan más conductores bolivianos por lo que una comisión de cuatro dirigentes, a la cabeza de él, decidió trasladarse hasta el puente internacional de Perú y Bolivia para cuantificar la cantidad de camiones que faltan por ingresar a territorio boliviano; sin embargo, indicó que no pueden ingresar porque el puente está cerrado.

"Nosotros no podemos pasar, no podemos ir a contabilizar, no podemos ingresar, porque el puente esta trancado, estamos en el puente internacional", relató el dirigente del transporte desde la frontera.