Emapa dice que tiene 45.636 toneladas de arroz almacenadas para abastecer el mercado interno

Tras un contundente paro movilizado de los choferes federados y libres que dejó paralizados e incomunicados a varios municipios de Cochabamba, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve... Ver más Junta de vecinos acepta la socialización de costos tras paro del transporte

El transporte pesado anunció que no se reunirá hoy con el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y mantiene su decisión de bloquear las carreteras el 3 y 4 de junio a menos que el presidente Luis... Ver más El transporte pesado ratifica su bloqueo; no se reunirá con Montaño, sólo con Arce

Los bancos devolvieron en 12 meses $us 1.000 millones, aproximadamente, a sus depositantes en moneda extranjera, y no es una novedad la reducción de depósitos en la moneda estadounidense debido al... Ver más Banca devolvió casi $us 1.000 millones a depositantes en 12 meses, dice la ASFI