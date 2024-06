Richter dice que su tiempo como vocero presidencial llega a su fin

Jorge Richter afirmó que su tiempo como vocero presidencial llega a su fin y sostuvo que se debe pensar en un nuevo modelo económico para Bolivia.

“Yo he pensado que mi tiempo en la vocería está llegando a su fin. Viene un nuevo tiempo en lo personal. He estado tres años y medio en este cargo (...) pienso que he cumplido los objetivos que me propuse y no tengo pendientes en la vocería. Espero que esto se vaya a concretar en estos días de junio”, manifestó Richter a Los Tiempos.



Posteriormente añadió con relación a la economía nacional que “hay que reconducir el modelo, no está dando hoy la respuesta”.

Bolivia atraviesa por complicaciones económicas que se han manifestado en la escasez de dólares y el aumento de distintos precios de la canasta familiar. Aunque la oposición, analistas y empresarios han señalado que se atraviesa una crisis económica, el Gobierno ha ratificado que esto no ocurre.



Artículo de opinión

En un reciente artículo de opinión publicado en este medio de comunicación, Richter, quien fue posesionado como Vocero Presidencial de Luis Arce a principios de diciembre del 2020, manifestó que “los aduladores cercan a los decisores, los desconectan de la realidad y los mantienen anestesiados mientras ellos estrujan su espacio de poder”.

En el texto apuntó: “Cuando todo resuena a crisis, a dificultades que no desaparecen, a complejidad y sensaciones de fracaso, es el momento de andar y caminar entre la gente, lejos de los comensales de la mesa chica”.

Richter manifestó que “el dogmático” sólo ve amigos o enemigos, “el mercado o el estatismo”.

“La economía posible para el tiempo venidero y para solventar el mal momento por muchos señalado, está en la reconducción y perfeccionamiento del modelo económico”, agregó en el texto.