Panificadores se reúnen hoy: quieren subir precio del pan

Las federaciones de panificadores analizan el incremento de precios de los insumos con los que trabajan. Una de las federaciones tendrá una reunión hoy para definir si el precio final del pan de batalla podría elevarse por encima de los 50 centavos; mientras que el otro grupo espera una reunión con el Gobierno para dialogar sobre la situación.

“Hay un convenio con el Gobierno que se respeta (para no subir el precio del pan), pero no está de más el análisis de los insumos que están subiendo. Ya nos reuniremos con el Viceministerio de Comercio Interno para hablar sobre esto”, manifestó la presidenta de la Federación Departamental de Panificadores de La Paz, María Isabel Limachi.

Se prevé que la reunión sea el jueves de la próxima semana.

Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz, Dandy Mallea, manifestó que hoy se reunirá su sector para analizar una posible alza en el precio del pan de batalla, aunque no sería de forma inmediata.

“Ya no podemos soportar y no podemos estirar. En el mercado se puede ver la poca cantidad de marraqueta. El sector no garantiza el abastecimiento (...) Pretendemos hacer la reposición de los precios, esto será de forma gradual, porque aplicar de 50 a 80 centavos va a ser algo traumático”, manifestó Mallea.

El dirigente señaló que el costo del quintal de harina se elevó de 210 a 250 bolivianos y que Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comenzó a racionar la entrega del producto ante la creciente demanda.