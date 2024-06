La Gestora defiende inversión de $us 500 MM ante temores de jubilados y maestros

Los militares desplazados a las diferentes estaciones de servicio tienen la misión de controlar que el combustible no sea desviado a actividades ilícitas, como parte de la estrategia destinada a... Ver más Gobierno garantiza combustible subvencionado y afirma que militares controlan estaciones para evitar desvíos

Con la inversión de $us 500 millones en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y del exterior, la Gestora Pública obtendrá un rendimiento anual del 7% y una ganancia de $us 53 millones. Ver más Gestora defiende inversiones y afirma que obtendrá rendimiento anual del 7% y ganancia de $us 53 millones

Bloqueo en Yapacaní cumple su sexto día, los pobladores radicalizan sus medidas y cierran válvulas de combustible, exigen la aprobación del proyecto para financiamiento de la construcción de una... Ver más Pobladores cumplen seis días de bloqueo en Yapacaní y advierten con radicalizar sus medidas