La producción de carne de pollo fue a pérdida en último trimestre, dice ADA

Con la inversión de $us 500 millones en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) y del exterior, la Gestora Pública obtendrá un rendimiento anual del 7% y una ganancia de $us 53 millones. Ver más Gestora defiende inversiones y afirma que obtendrá rendimiento anual del 7% y ganancia de $us 53 millones

Bloqueo en Yapacaní cumple su sexto día, los pobladores radicalizan sus medidas y cierran válvulas de combustible, exigen la aprobación del proyecto para financiamiento de la construcción de una... Ver más Pobladores cumplen seis días de bloqueo en Yapacaní y advierten con radicalizar sus medidas

Desde las primeras horas de la mañana, las Fuerzas Armadas se han desplegado en las estaciones de servicio de diversas ciudades del país con el objetivo de supervisar y controlar la venta de... Ver más Militares asumen el control de la venta de combustibles en estaciones de servicio