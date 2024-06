Cae la competitividad del banano boliviano por al menos tres causas

El sector bananero del trópico de Cochabamba atraviesa una crisis sin precedentes. La combinación de factores económicos adversos, falta de insumos y desafíos fitosanitarios ha colocado a los productores en una situación crítica. Percy Rivas, vicepresidente de la Unión de Bananeros (Uniban), y Agustín Conde, presidente de la Organización Comunitaria de Productores de Banano (Ocobantro), han detallado los múltiples problemas que afectan a esta industria vital para la región y el país.

Hace más de dos años, la crisis económica en Argentina impidió que muchas empresas bananeras bolivianas cobraran el 100 por ciento de la fruta exportada. “Actualmente, se tienen deudas todavía”, dijo Percy Rivas. Esta falta de pago ha mermado el capital de inversión de los productores, quienes han dejado de abonar la tierra y realizar controles fitosanitarios, resultando en una baja en la calidad de la banana.

Problemas

La situación se ha visto agravada por la falta de dólares en Bolivia, indispensable para la compra de insumos importados como fertilizantes y fungicidas. “Nuestros costos de producción han subido entre un 20 a 30 por ciento”, comenta Rivas, quien añade que el precio de producción por caja ha aumentado de 2,20 a 2,50 dólares, mientras que la venta se mantiene en 3 dólares, reduciendo significativamente el margen de ganancia.

Además, la plaga de Sigatoka negra ha hecho estragos en los cultivos. “Si no hacemos los controles fitosanitarios, nos va a afectar bastante”, advierte Rivas. La falta de inversión ha llevado a descuidar los controles necesarios para combatir esta y otras enfermedades, empeorando la situación.

Combustibles y dólares

Agustín Conde destaca el aumento desmesurado del costo del combustible, que ha pasado de 3,70 bolivianos por litro en los surtidores a entre 9 y 12 bolivianos en el mercado negro. Esta subida ha encarecido aún más los costos operativos. “Nos cuesta 2,80 dólares la caja terminada en piso en cartón”, señala Conde, evidenciando el impacto directo en la producción.

La fluctuación del dólar ha agravado la situación, ya que los productores deben pagar a sus proveedores en dólares, los cuales escasean en la banca boliviana. “Un dólar está costando 9 bolivianos en el mercado negro”, explica Conde, lo que disminuye aún más el margen de ganancia al recibir pagos en bolivianos por las exportaciones.

La falta de un embajador boliviano en Argentina ha complicado las exportaciones al país vecino, dependientes del apoyo de los residentes bolivianos en Argentina. “La banana boliviana ha caído al quinto lugar en Buenos Aires”, lamenta Conde, señalando la pérdida de confianza de las empresas internacionales de transporte debido a la inseguridad en el abastecimiento de combustibles.

Mirando hacia el futuro

La recuperación del sector bananero boliviano no será fácil ni rápida. Se estima que volver a ser competitivos tomará entre tres y seis meses. “Tenemos que salir con una buena fruta ya para septiembre u octubre”, dice Rivas, enfatizando la necesidad de una planificación cuidadosa y una inversión adecuada.

La temporada alta de exportación, que tradicionalmente ocurre en los meses de verano, podría ver una reducción significativa en los volúmenes de exportación este año. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos de la Uniban y la OCPB podrían marcar el comienzo de una recuperación gradual.

Testimonios

“El futuro del sector bananero en el trópico de Cochabamba es incierto y sombrío. Estamos hablando de 20 mil familias y cerca de 7 mil a 8 mil hectáreas cultivadas que están en riesgo”

Agustín Conde

Presidente de Ocobantro

“Actualmente el banano boliviano no es competitivo porque no se ha hecho un buen trabajo, no se ha fertilizado ni se ha abonado a las plantaciones”

Percy Rivas

Vicepresidente Uniban