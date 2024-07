La Paz logra un PIB nominal histórico de $us 12.410 millones

La Paz conmemora este 16 de julio 215 años de su gesta libertaria con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal histórico de $us 12.410 millones al cierre de 2023, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El PIB nominal expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región.

El registro alcanzado en 2023 por el departamento de La Paz es el más alto de todos los tiempos.

Entre 2005 y 2022, el PIB nominal pasó de $us 2.346 millones a $us 12.278 millones, lo que representa un crecimiento del 423,3% en ese periodo, eso significa que el valor total de la producción de bienes y servicios finales se multiplicó por más de cinco veces.

Esta tendencia muestra la dinámica y el vigor de la economía paceña en este período.

De acuerdo con el economista, Martín Moreira, con este PIB Nominal La Paz aporta al PIB nacional el "24,8%, un aporte muy fuerte".

Además, el PIB per cápita de los paceños pasó de $us 946 en 2005 a $us 4.029 en 2023.

"La base empresarial del 2023 acabó con 117 mil empresas en La Paz y hasta mayo del 2024 tenemos ya 118.734 nuevas, esto significa que hay una base empresarial que está creciendo gracias a todos los tipos de créditos y estabilidad económica", afirmó.