Supermercado Ketal está desabastecido y empleados piden el pago de salarios

Las agencias del supermercado Ketal se encuentran desabastecidas desde hace ya varias semanas en la ciudad de La Paz. Ayer algunos trabajadores de la empresa convocaron a la prensa para exigir el pago de sus salarios adeudados y otros beneficios.

“Nos deben los sueldos desde mayo, el retroactivo al incremento salarial no se ha cumplido, el seguro de salud no se paga, los bonos tampoco nos han pagado, y no sabemos cuál es la situación de la empresa”, manifestó una trabajadora que pidió mantener su nombre en reserva.

Los Tiempos se contactó con la oficina de Recursos Humanos de Ketal para obtener información sobre estos reclamos, se indicó que se tramitaría la solicitud para dar una respuesta lo antes posible.

Los trabajadores indicaron que, de las 13 salas que tenía el supermercado, cinco ya cerraron y las que quedan se encuentran desabastecidas debido a deudas con los proveedores. Aunque el problema coincide con la escasez de dólares y otras dificultades económicas por las que atraviesa el país, los trabajadores señalaron que los pagos a los proveedores se hacen en bolivianos, por lo que no creen que esta sea la causa del desabastecimiento.

Indicaron que son más de 300 trabajadores afectados.