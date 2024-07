YPFB reitera que despachos de gasolina son normales y pide evitar filas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha de manera normal gasolina hacia los surtidores, por lo que estos cuentan con combustible y pidió no hacer filas. Reiteró que la problemática no es con el abastecimiento de este carburante, sino con el diésel.

"En gasolina no tenemos ningún problema, así que le pedimos a la población, por favor, no ir a hacer filas, porque nos está generando una sobredemanda que ya el lunes fue de 115 por ciento (...). Las estaciones de servicio cuentan con gasolina así que ahí no hay ningún problema", dijo el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.

Pidió a la población no caer en la especulación y reiteró que el abastecimiento de diésel es del 70% en el mercado interno y ese 30% restante genera "algunas filas" en estaciones de servicio.

"Los despachos de gasolina son normales, hemos despachado 115 por ciento ¿por qué?, porque la gente está viendo el problema del diésel y cree que la gasolina va a tener el mismo problema, pero no", aclaró.

Explicó que están ingresando 150 camiones cisternas cargados de combustibles, diésel y gasolina, tras el desbloqueo en Yacuiba (Tarija). Actores políticos estuvieron involucrados en la toma de esa medida.

Asimismo, recordó que cuatro buques cargados con diésel, gasolina y crudo están imposibilitados de atracar por el momento en el puerto chileno de Arica, por problemas climatológicos, como evidenció una comisión de periodistas trasladada hasta el lugar.

"Paralelamente, se está importando combustible de Paraguay, para atender el desfase de un 28% en la provisión normal. Son unas 100 cisternas que ingresan con combustible desde este país vecino", aseguró.

Dorgathen denunció que la dirigencia del transporte adoptó un rol político y pretende generar desabasteciendo de combustibles en todo el país, porque al bloquear las carreteras impiden el arribo de las cisternas de importación a los diferentes puntos de distribución.