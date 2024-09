Crecen las Reservas Internacionales en 6%, subieron de $us 1.796 MM a 1.905 MM

El Banco Central de Bolivia (BCB) incrementó las reservas internacionales en un 6% hasta agosto de este año, en comparación con los niveles de abril. Este aumento se debe principalmente al incremento en las reservas de oro (7% más) y divisas (10% más); sin embargo, el nivel total aún es insuficiente para garantizar la normalización en el acceso a dólares.

El presidente del BCB, Edwin Rojas, informó ayer que las reservas alcanzaron los $us 1.905 millones, en comparación con los $us 1.796 millones registrados en abril. Estas reservas están compuestas en un 95% por oro.

Entre enero y agosto de este año, ingresaron a las reservas $us 3.390 millones provenientes de exportaciones, deuda externa, políticas implementadas por el BCB, valoración del oro, entre otros factores. Durante el mismo periodo, se utilizaron reservas por un total de $us 3.194 millones. El gasto principal fue la importación de combustibles, que demandó $us 1.643 millones, seguido por el pago del servicio de la deuda externa ($us 1.048 millones) y la dotación de divisas a actores económicos por $us 503 millones.

El balance entre ingresos y egresos resultó en un flujo positivo de $us 196 millones, lo que explica el ligero aumento en las reservas.

Rojas destacó que mientras se pagaron $us 1.048 millones por servicio de la deuda, las reservas sólo recibieron $us 250 millones en créditos externos. “Esto refleja un desequilibrio en el financiamiento externo”, señaló el presidente del BCB. A su juicio, la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa limita las posibilidades de “atender ciertas asignaciones de recursos en divisas que realizábamos al sector financiero”.

Compra de oro local

Desde la aprobación de la “Ley del Oro” el 5 de mayo de 2023 hasta agosto de este año, el BCB adquirió un total de 12,38 toneladas de oro fino en el mercado interno. En lo que va del año, se compraron 8,29 toneladas, equivalentes a $us 653 millones.

Asimismo, según reportes del banco, entre mayo y agosto de este año se monetizaron $us 286,12 millones en oro. “Los recursos obtenidos por la conversión del oro a divisas se destinaron en su totalidad al capital de trabajo, que es el componente más líquido de las reservas internacionales y a partir del cual se procesan los pagos internacionales del país”, se lee en el informe.

Finalmente, la emisión de bonos en dólares, cuya vigencia fue aplicada hasta diciembre, alcanzó los $us 263 millones.

“El crecimiento fue reducido”

El economista Fernando Romero señaló que el crecimiento de las RIN “y de sus componentes fue reducido, muy dependientes de las exportaciones y créditos externos. Esto puede afectar la sostenibilidad del tipo de cambio fijo y por ende a la estabilidad de precios”.

En su criterio, se “deben aplicar medidas económicas estables y sostenibles para fortalecer las RIN, orientadas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos propios, estatales y privados”.