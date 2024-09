La nueva Doble Vía El Sillar genera desarrollo económico y asentamientos en la zona

La carretera Doble Vía El Sillar, entre Cochabamba y Santa Cruz, no solo es una vía de conexión interdepartamental, sino también se convirtió en un factor de desarrollo al haber dinamizado la economía de la región con la apertura de negocios y asentamientos humanos.

"Con esta doble vía todo ha mejorado, hay más venta y hasta he podido alquilar cuartitos que me he construido en mi casa para tiendas. Todos han dicho que es el mejor camino de Bolivia, ahora vienen hartos turistas y eso nos dicen, que parece carretera de otro país", relató Nabor Siles, un poblador que nació en la zona en 1956.

En torno a la doble vía que atraviesa la zona de El Sillar, desde el 2016 orbitan construcciones de madera, ladrillo y cemento, además de comercios que están prosperando y ayudando a dinamizar la economía de la región.

En las proximidades a los campamentos de Sinohydro, empresa responsable de la construcción de la obra, hay negocios de comida, que en su mayoría atiende a personal de la firma china.

Cada obrero, por ejemplo, recibe un estipendio de alimentación equivalente a Bs 35 diarios, lo que utiliza para comprar comida en los negocios que han florecido por la zona.

En noviembre de 2023, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) recibió de manera provisional la conclusión de la Doble Vía El Sillar, obra de 29,14 kilómetros.

Se constituye en parte del corredor bioceánico, conecta a Bolivia con Brasil, Chile y Perú, promueve la conexión estratégica para el desarrollo y la integración. Asimismo, facilita el intercambio comercial entre el oriente y el occidente del país.

Justamente en el diseño de la carretera también se tomó en cuenta espacios como zonas de descanso para los transportistas, que se han convertido en pequeños polos de desarrollo donde se asientan comerciantes de todo tipo, según un boletín institucional.

El desarrollo es evidente y los habitantes de las comunidades que viven más allá de los puntos de inicio y final de los 32 kilómetros de la vía han comenzado a demandar a las autoridades la ampliación de la construcción en ambas direcciones, para completar la carretera doble vía entre Santa Cruz y Cochabamba, como factor de progreso.

"Mucho tiempo hemos sufrido, yo he nacido aquí en 1955. Para llegar hasta Cochabamba tardábamos un día en mula y otro en camión, apenas llevábamos nuestros productos. Ahora nuestra vida ha mejorado mucho, sobre todo desde que han construido esta doble vía", aseguró el comunario Siles.