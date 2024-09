Más de 3.900 personas se benefician con gas domiciliario en Arani

El presidente Luis Arce inauguró ayer 794 instalaciones de gas domiciliario en el municipio de Arani, Cochabamba, que benefician a 3.970 personas. La obra fue ejecutada por YPFB.



“Nosotros no ofrecemos discursos ni mentiras, aquí obras es lo que cuenta. Hoy entregamos este sistema de distribución de gas natural para el municipio de Arani, una obra muy importante. No es posible que nuestras hermanas sigan corriendo tras el camión con sus garrafas”, dijo.



Arce destacó la inversión de más de 19 millones de bolivianos en la instalación de las conexiones de gas domiciliario en Arani.



El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, dijo que “esto significa cambio de vida, ya no tienen que hacer cola con garrafas de GLP. Es progreso, es cambiar la vida de la gente. Arani no sólo es la tierra del pan y del viento, sino la tierra del progreso”.