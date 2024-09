Decomisan mercadería ilegal valuada en Bs 2 millones en fronteras de Oruro y La Paz

Las amenazas de marchas y bloqueos de grupos afines a Evo Morales causaron un alza en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, según el Viceministerio de Defensa de los Derechos... Ver más Suben los precios de alimentos por la amenaza de bloqueos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó, hasta el momento, a nueve empresas para importar combustible destinado a su propio consumo, según un boletín oficial. Estas medidas se enmarcan en... Ver más ANH autoriza a 9 empresas para importar combustible

El sector privado teme que el reinicio de bloqueos y protestas sociales impida alcanzar la meta de $us 10 mil millones en exportaciones este año, una cifra casi $us mil millones inferior a la... Ver más Temen que bloqueos impidan llegar a $us 10 mil millones en exportaciones