Temen que bloqueos impidan llegar a $us 10 mil millones en exportaciones

El sector privado teme que el reinicio de bloqueos y protestas sociales impida alcanzar la meta de $us 10 mil millones en exportaciones este año, una cifra casi $us mil millones inferior a la obtenido en 2023 y unos $us 4 mil millones menor que en 2022.

“Las exportaciones se han contraído. Esperamos llegar a los $us 10 mil millones, pero, lamentablemente, este tipo de situaciones en el país nos preocupa”, manifestó Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).

“Ojalá logremos alcanzar esa cifra, pese a que hasta junio de este año la caída fue del 21%. Estos tres meses que restan son clave, y necesitamos condiciones para llegar a esos niveles de exportación”, añadió Velasco.

A junio de 2024, las exportaciones registraron una caída del 21% en comparación con el mismo período de 2023, mientras que las importaciones también disminuyeron en un 16%. Entre las causas de esta contracción se destacan la reducción en la producción de gas y productos agropecuarios, la variación de precios internacionales y, en algunos casos, la falta de dólares.

“La escasez de divisas ha complicado la importación de insumos que muchos exportadores también requieren”, indicó Velasco.

Otro factor constante en los últimos años ha sido la persistencia de bloqueos y marchas, lo que genera preocupación en el sector. En este contexto, Evo Morales impulsa una marcha “para salvar a Bolivia”, desde Oruro hacia La Paz, mientras que el Gobierno de Luis Arce sostiene que la movilización busca desestabilizar al país y habilitar al expresidente como candidato.

Velasco advirtió que por cada día de bloqueos se pierden hasta $us 9 millones en exportaciones. “Lo más crítico es que podemos perder mercados. Esperamos que en el último trimestre logremos revertir esta caída con mayores volúmenes de exportación y mejores precios”, agregó.

La preocupación es compartida por otros gremios del sector privado. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), señaló que los bloqueos “siempre son perjudiciales” y llamó al diálogo entre las partes en conflicto.

Asimismo, recordó que se presentó al Legislativo un proyecto de ley para penalizar los bloqueos, el cual —en su opinión— debería trabajarse junto a otras normativas.

Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también se refirió a los conflictos sociales, que se suman a los problemas económicos que enfrenta el país.

“No podemos acostumbrarnos a bloquear el país, porque esto ha dañado nuestra imagen. Bolivia debía conectar el Pacífico con el Atlántico a través de sus carreteras, pero los países vecinos han buscado rutas alternas debido a nuestra conflictividad”, comentó Ascarrunz a la prensa.

Concretar acuerdos

El representante de los exportadores, Danilo Velasco, informó ayer que aún se espera la consolidación de la Agencia de Promoción a las Exportaciones mediante una alianza “público-privada”, así como la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que “aún no está operativa”.

Explicó que para la implementación de la VUCE se requiere un presupuesto de alrededor de $us 19 millones, que serían financiados por un organismo multilateral. “Eso es lo que Bolivia necesita. Todos los países cuentan con VUCE, y esperamos que con esto las exportaciones se multipliquen”, destacó.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones cayeron en $us 1.161 millones durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023

Se mantiene el déficit comercial

Aunque las exportaciones mejoraron en los últimos meses, hasta junio de este año se mantuvo un déficit comercial de $us 272 millones, según datos del INE.

La Caneb espera que este año se alcance un superávit comercial, aunque esto sería principalmente resultado de la caída registrada en las importaciones.

En 2023, el déficit fue de $us 570 millones, mientras que en 2022 se alcanzó un superávit de $us 1.801 millones.

.