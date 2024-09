Bolivia reporta un déficit comercial de $us 378 millones hasta agosto de 2024, según el INE

La balanza comercial de Bolivia cerró en negativo durante los primeros ocho meses del 2024, con un déficit de $us 378,6 millones, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este resultado refleja un desequilibrio entre las exportaciones e importaciones, ya que el valor de las ventas al exterior fue superado por las compras al extranjero.

Entre enero y agosto de este año, Bolivia exportó bienes por un valor de $us 6.020,9 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los $us 6.399,6 millones. La caída en las exportaciones es significativa en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando el país logró exportar $us 7.501,1 millones. Esto representa una reducción del 20%, equivalente a más de $us 1.480 millones.

Por su parte, las importaciones también mostraron una contracción en relación con el año pasado. En 2023, entre enero y agosto, el país importó productos por un valor de $us 7.444,4 millones, lo que implica una disminución del 14% en 2024.

El INE señala que varios factores han incidido en el comercio exterior durante este año. Entre ellos, destacan los bloqueos de carreteras, que interrumpieron el flujo comercial; los fenómenos naturales adversos que impactaron en la producción agrícola y minera; y la caída de los precios internacionales de algunos productos tradicionales exportados por Bolivia, como los minerales y los hidrocarburos.