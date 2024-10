300 cisternas con combustible están bloqueadas; YPFB pide dar paso

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que 300 cisternas, cada una con alrededor de 40.000 litros de combustibles, se encuentran varadas en puntos de bloqueo de afines a Evo Morales y les pidió no impedir el paso de estos motorizados.

“Tenemos alrededor de 300 cisternas que están en diferentes puntos de bloqueo (…), cada cisterna tiene 40.000 litros aproximadamente”, indicó este martes el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, en conferencia de prensa.

Explicó que el hecho de que una cisterna esté varada en carretera genera dos problemas, uno es que representa un riesgo de accidentes al estar cargadas con combustibles bajo altas temperaturas, y el segundo, tiene que ver con perjuicios en el abastecimiento al mercado.

“El abastecimiento lo tenemos garantizado, está el producto; sin embargo, si las cisternas no pueden ir pasando por los puntos de bloqueo, seguramente, vamos a tener algunos retrasos en los despachos”, advirtió.Las cisternas están varadas principalmente en caminos de ingreso hasta la salida de Cochabamba, que es el departamento por donde se transporta variedad de productos, entre ellos los combustibles.

Dorgathen pidió a los bloqueadores evistas a dejar pasar a las cisternas y levantar su medida de presión; asimismo, afirmó que el abastecimiento de combustibles está garantizado, por lo que no es necesario hacer filas en las estaciones de servicio.

“El abastecimiento lo tenemos garantizado está el producto; sin embargo, si las cisternas no pueden ir pasando los puntos de bloqueo, seguramente, vamos a tener algunos retrasos en los despachos, pero no quiere decir que no tengamos el producto, no hay necesidad de ir a hacer fila a los surtidores porque eso solamente incrementa el desabastecimiento”, enfatizó.

Morales fue convocado por el Gobierno nacional a dialogar a las 15h00 del lunes en el Ministerio de Economía, para abordar las demandas económicas de sus seguidores que iniciaron un bloqueo nacional de caminos focalizado en zonas del departamento de Cochabamba.

Sin embargo, el dirigente cocalero no asistió y el Gobierno consideró que esa actitud “evidencia que no le interesa la economía del pueblo, sino sus intereses políticos y la impunidad en la denuncia en su contra por trata y tráfico de personas”.

“Se los convocó al diálogo por parte de nuestra ministra de la Presidencia (María Nela Prada) para que se pueda levantar los bloqueos o también que nos dejen pasar las cisternas porque es un riesgo hasta para los propios bloqueadores tener a las cisternas en los puntos de bloqueo”, insistió el presidente de YPFB.