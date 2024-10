Bloomberg: Bonos en dólares de Bolivia repuntan a su nivel más alto en un año

En un pronunciamiento público, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), expresó su preocupación por el escenario de conflictos que atraviesa el país con una decena de bloqueos de... Ver más Empresarios privados advierten que los daños económicos que provocarán los bloqueos serán “devastadores”

Los bloqueos de carreteras de afines a Evo Morales podrían ocasionar que las exportaciones bolivianas proyectadas, de $us 10.000 millones para este 2024, reduzcan a al menos $us 8.500 millones,... Ver más Gobierno señala que bloqueos afectarán hasta en $us 1.500 millones a las exportaciones

El bloqueo de carreteras que se concentra principalmente en el departamento de Cochabamba provocó el incremento del precio de la carne de pescado en la capital del valle e impide el paso hacia el... Ver más Bloqueo evista impide paso de camiones que llevan arroz y harina al occidente