Gobierno señala que bloqueos afectarán hasta en $us 1.500 millones a las exportaciones

Los bloqueos de carreteras de afines a Evo Morales podrían ocasionar que las exportaciones bolivianas proyectadas, de $us 10.000 millones para este 2024, reduzcan a al menos $us 8.500 millones, advirtió este viernes el Gobierno nacional.

"Teníamos una proyección de exportaciones equivalentes a 10.000 millones de dólares en la presente gestión, pero con este bloqueo es muy posible que exista una reducción a 9.000 u 8.500 millones de dólares y eso implica menores divisas para el país", dijo el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, en conferencia de prensa, según el reporte de la agencia ABI.

Desde el Centro de Monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria, en la Sede de Gobierno, la autoridad informó que se registran afectaciones que alcanzan a $us 191 millones por día, considerando todos los rubros estratégicos productivos.

Sólo el sector industrial pierde entre $us 80 millones a $us 120 millones diarios. Y únicamente los exportadores registran la pérdida de más de $us 53 millones diarios a consecuencia de la medida extrema.

Este viernes, sectores afines a Morales cumplen el quinto día de bloqueo de carreteras, que principalmente están focalizadas en Santa Cruz y Cochabamba, regiones que destinan gran parte de su producción al abastecimiento a los demás departamentos y la exportación.

Exportadores, empresarios, campesinos, productores, transportistas, comerciantes, gremiales y varios otros sectores rechazan esa medida y exigieron la intervención de las fuerzas del orden para garantizar el libre tránsito de los vehículos en las carreteras.

"Pedimos a la gente que está bloqueando que levante esta medida, porque lo único que está haciendo es perjudicar a la distribución y logística de los productos", exigió el viceministro de Políticas de Industrialización.

Este viernes se cumplen cuatro días de bloqueo de seguidores de Evo Morales quienes, principalmente, exigen que su líder sea habilitado como candidato a la presidencia y que se anule la investigación en su contra por los delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas.