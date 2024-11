Emapa entrega 1.700 quintales de harina a panificadores

Desde hoy el sector panificador de Cochabamba inició un paro de 48 horas en protesta por el incumplimiento en la dotación de harina, debido a la medida Emapa informó que hoy se entregarán 1.700 quintales al sector.

El responsable regional de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Manuel Mamani, informó que la entrega del insumo a los panificadores se retrasó debido al bloqueo de caminos de 24 días de sectores evistas, pero aclaró que desde el día jueves de la pasada semana la entrega se normaliza.

El funcionario aclaró que los 1.700 quintales serán entregados a tres asociaciones de panificadores y solicitó a los productores recapacitar y suspender el paro.

“Hermanos panificadores recapaciten no maltratemos a la población, le estamos entregando desde el jueves, vengan a Emapa dialogaremos, pero no maltratemos a la población. No hay motivo para el paro de 48 horas si estamos entregando harina”, dijo a Bolivia Tv.