Las exportaciones caen en un 19% y las importaciones en un 10% a septiembre

Bolivia registra una caída de sus exportaciones, que al cierre de septiembre sumaron $us 6.787,9 millones, un 19% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con los $us 8.391,7 millones registrados entre enero y septiembre del año pasado, el descenso equivale a una pérdida de $us 1.603,8 millones. Esta contracción en el comercio exterior ocurre en un escenario de desaceleración económica que también afecta las importaciones, estancadas en $us 8.453,9 millones.

El informe del INE detalla que la caída en las exportaciones afectó principalmente a tres sectores clave:

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Este sector registró una disminución del 9,3%, pasando de $us 431,8 millones en 2023 a $us 391,5 millones en 2024.

2. Hidrocarburos: Las exportaciones de gas natural, uno de los productos emblemáticos de Bolivia, retrocedieron un 18,5%, con ingresos que bajaron de $us 1.563,6 millones en 2023 a $us 1.274,8 millones en 2024.

3. Industria manufacturera: Este sector experimentó la mayor contracción proporcional, con una caída del 36%. Las ventas se redujeron a $us 2.772 millones.

Importaciones

En septiembre, las importaciones alcanzaron los $us 684,8 millones, lo que representa una caída del 10% en comparación con agosto. Según el INE, esta disminución se atribuye al aumento de los costos de transporte internacional, el encarecimiento de las transacciones comerciales y los elevados niveles de inflación en las economías de los países proveedores.