Fegasacruz pide suspender el paro de comercializadores de carne

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) insta a los comercializadores de carne de res a deponer actitudes y levantar el paro que mantienen desde el pasado lunes.

"Lamentablemente la actitud de no distribuir carne de parte del distribuidor al detalle, no es la óptima (...) deben deponer esa actitud y seguramente, encontraremos un momento oportuno de sentarnos, pero de momento, mientras no se levante este paro, no vamos a asistir a esa reunión porque definitivamente no están dadas las condiciones", dijo Wálter Ruiz, presidente de Fegasacruz.

Para el ejecutivo "pareciera que hay algo atrás" en la intención de continuar con la medida de presión y que estaría relacionado con la intención de subir el precio final de la carne.



Denunció que la noche del miércoles "se contrató de parte de alguien, una mano negra, personas de la calle" que no dejaban descargar ganado en un frigorífico.



"Lo que quiere decir entonces que aquí lo que se quiere más bien es que haya desabastecimiento para que se suba el precio y nosotros como productores lo que queremos es seguir manteniendo un abastecimiento normal. Entonces estamos en contra ruta", sentenció.



Para Ruiz al parecer el margen de utilidad que los comercializadores esperan es mayor al que normalmente tenían, "porque están vendiendo obviamente menos", hay una capacidad de compra seguramente menor a otros meses por "una crisis en el país, que no necesariamente se atribuye a la variación de precios por el productor", sino que como es libre de oferta y demanda son muchas variables que fijan este precio.



Ante ello, hay muchos de los intermediarios que quieren vender y en este caso se les está obligando a que no lo hagan en los mercados en un porcentaje que no se puede precisar porque hay quienes no están acatando el paro, pero lo que "sí le puedo decir es que tenemos la certeza de que la gran mayoría de los distribuidores quiere trabajar y que aparentemente el peso de esta protesta se encuentra en los dirigentes".