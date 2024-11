Anapo considera que la importación de diésel 'no está funcionando' por la falta de dólares

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero, consideró este viernes que la importación de diésel, para el sector privado, "no está funcionando" debido a la falta de dólares que se requiere.



"No está funcionando en la medida en la que uno requiere y, sobre todo, en el momento en el que estamos viviendo que es de emergencia, donde se necesitan medidas de emergencia, que den viabilidad a soluciones de emergencia", lamentó en entrevista con ERBOL.



Desde septiembre se encuentra vigente el Decreto Supremo 5218, que establece un marco normativo para la importación de hidrocarburos, mientras que el Decreto Supremo 5271, autoriza importación y comercialización de combustibles.



Sin embargo, para Romero, los decretos no engloban la necesidad para el sector productor a corto plazo que tiene ciclos agrícolas que se tienen que respetar para que no afectar la producción y la seguridad alimentaria.



Además, identificó que la falta de dólares está generando este "mucha zozobra" en los empresarios por el alza en los costos de diferentes productos de importación. Para obtener la divisa, dijo que se requieren comisiones "altísimas" de transferencia en los bancos.



"Creo que es importante establecer de que esos incentivos pueden ser temporales mediante la necesidad de emergencia en la que nos encontramos, entonces, la evaluación para nosotros no es positiva en el sentido de que no se está pudiendo concretar a la velocidad y en la necesidad que en este momento requiere el sector", indicó.



Según el Gobierno, cerca de 20 empresas solicitaron los requisitos para iniciar trámites de importación y comercialización de combustible.