Bolivia importó medicamentos por $us 639 millones entre 2014 y 2024

Entre 2014 y septiembre de 2024, Bolivia importó medicamentos por un valor total de $us 639 millones, según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Durante este período, el país adquirió 24.854 toneladas de productos farmacéuticos hasta 2023, mientras que, en los primeros nueve meses de 2024, las importaciones alcanzaron un valor de $us 54 millones .



El comportamiento de las importaciones farmacéuticas mostró un crecimiento moderado, con fluctuaciones anuales vinculadas a cambios en la demanda interna y los precios internacionales. En términos de volumen, Bolivia incrementó su necesidad de medicamentos, con picos específicos.



Bolivia importa medicamentos desde 71 países, aunque la mayor parte proviene de un grupo reducido de naciones. China lidera como principal proveedor, representando el 24% del total. Le siguen Estados Unidos 10%, India 8%, Alemania 8%, Brasil 7%, Argentina 6%, Chile 5%, Paraguay 3%, México 3% y Colombia 2%.



Entre enero y septiembre de 2024, los productos farmacéuticos más importados fueron:



-Reactivos de diagnóstico o laboratorio (kits): 218.787 kg por $us 9.859.460



-Medicamentos con antibióticos para uso humano: 313.664 kg por $us 9.431.569



-Jeringas, agujas, catéteres y similares: 288.062 kg por $us 5.293.047



-Medicamentos con penicilinas o derivados: 247.349 kg por $us 4.083.490



-Medicamentos hormonales (sin antibióticos): 52.760 kg por $us 3.092.015.