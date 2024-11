Militares jubilados quedarán excluidos de recibir la Renta Dignidad a partir de 2025

A partir de 2025, los militares no podrán acceder a la Renta Dignidad, dado que perciben jubilaciones equivalentes al 100% de sus ingresos. Así lo informó el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, al explicar las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para ese año. Este cambio busca optimizar el uso de los recursos públicos y priorizar a los sectores más vulnerables de la población.



El financiamiento de la Renta Dignidad enfrenta desafíos, debido a la disminución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), afectado por la caída en la producción de gas y petróleo. Para enfrentar esta situación, las nuevas medidas se alinean con una estrategia de distribución más equitativa de los recursos, evitando que personas con ingresos adicionales significativos accedan al beneficio.

Exclusiones ampliadas

Desde su implementación en 2007, la Renta Dignidad excluye a quienes reciben salarios financiados por el Tesoro General de la Nación (TGN), como los funcionarios públicos. Con las modificaciones propuestas, esta exclusión se ampliará a sectores como accionistas, socios de empresas, directores y jubilados con ingresos complementarios, entre los que se incluyen los militares.



“Se excluye a los accionistas, socios, directores de empresas y a quienes reciben una fracción complementaria que les permite jubilarse con el 100% de sus ingresos. Este es el caso de los militares”, explicó Apaza, en entrevista con Radio Fides.

Más vulnerables

La Renta Dignidad consistente en un pago mensual de Bs 350 para adultos mayores sin ingresos laborales o jubilación, mantendrá su orientación hacia quienes realmente lo necesitan. Las autoridades justificaron la medida como un esfuerzo por fortalecer la protección social y reducir la pobreza.



Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que los mayores de 60 años que estén jubilados y sigan trabajando, percibiendo salarios, también quedarán excluidos del beneficio. No obstante, podrán volver a recibirlo una vez que cesen sus actividades laborales.



El sistema de pensiones en Bolivia, regido por la Ley Nº 065, se financia con aportes propios y, en algunos casos, un componente solidario que incrementa la pensión según los años de contribución. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no alcanza una jubilación equivalente al 60% de su salario de referencia. Este no es el caso de los militares, quienes, gracias a un mecanismo complementario, logran retirarse con el 100% de su salario.



Según las autoridades, estos cambios refuerzan la política de protección social, priorizando a los adultos mayores que carecen de pensiones u otras fuentes de ingresos.

Financiamiento

El viceministro Apaza subrayó que la reducción de ingresos provenientes del IDH, atribuida a la baja inversión y exploración en hidrocarburos entre 2010 y 2019, ha dificultado el financiamiento de la Renta Dignidad. Sin embargo, aseguró que los aportes del TGN y los dividendos de empresas públicas garantizan su sostenibilidad.