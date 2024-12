Gobierno y productores de aceite de mesa tratarán veto a las exportaciones mañana

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, anunció que este martes se celebrará una reunión entre el Gobierno y representantes del sector productivo. El encuentro buscará analizar la suspensión temporal de las exportaciones de aceite, una medida implementada el pasado jueves 5 de diciembre por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para garantizar el abastecimiento interno ante denuncias de desabastecimiento y especulación de precios.



“La exportación está garantizada siempre y cuando se cumpla con el abastecimiento interno. Como Gobierno, no tenemos por qué activar restricciones que perjudiquen al sector empresarial”, señaló Silva. Además, destacó la necesidad de “transparentar la información” durante la reunión, reiterando que el objetivo es equilibrar los intereses del sector productivo y las necesidades de la población.

Críticas de privados

La medida ha provocado una fuerte reacción en el sector empresarial. Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), criticó duramente la decisión y advirtió sobre sus posibles repercusiones económicas. “Crisis y suspensión de exportaciones: la receta para el colapso. Hoy es el aceite, ¿y mañana?”, publicó Antelo en su cuenta de X (antes Twitter).



El Gobierno, por su parte, cuestionó los datos proporcionados por los productores, alegando que no reflejan la realidad del mercado. “Nos están jugando sucio; no están diciendo la verdad”, acusó Silva, señalando que las cifras de producción y distribución no coinciden con los reportes de desabastecimiento y precios especulativos.

Intermediarios

En paralelo, el Gobierno ha intensificado las investigaciones sobre los intermediarios de la cadena productiva. Recientemente, la Policía detuvo a cuatro personas por presunto agio y especulación, según informó Silva. “Cualquier actor que atente contra la economía de la población, ya sea industrial, empresario, productor o comerciante, será procesado”, afirmó.



No obstante, algunos sectores han cuestionado la efectividad de las investigaciones. Silva instó al Ministerio Público a colaborar en los procesos judiciales. “Si no tenemos el acompañamiento del Ministerio Público, cualquier esfuerzo del Ejecutivo será estéril”, advirtió.