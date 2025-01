Gobierno busca evitar alza del pan con más trigo importado

El Gobierno afirmó ayer que garantiza la harina subvencionada para los panificadores del país y señaló que no hay razones técnicas para subir el precio del pan.

Para este lunes se tiene prevista una reunión entre los panificadores y el Ejecutivo en la que se discutirá el precio del pan. Los productores exigirán incrementar el precio de cada unidad a 0,70 bolivianos por unidad, mientras el Gobierno señaló que no aceptará este pedido.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, afirmó que no existen razones técnicas para un incremento drástico en el precio del pan de batalla por la subvención estatal a la harina de trigo que se entrega a los panificadores, que representa entre el 65 y 70% de los costos de elaboración.

“Todos los productos y subproductos que tienen subvención no deben sufrir un incremento en su precio, porque es un sacrificio de todos los bolivianos. No puede ser que haya gente que hable de un incremento a 70 centavos, Bs 1, Bs 1.20, no es así, no debe suceder aquello”, dijo.

El viceministro explicó que la subvención estatal de harina al sector panificador “es grande”.

Dijo que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) entrega a los panificadores el quintal de harina a Bs 130, en el mercado el precio está hasta Bs 250.

En esa línea, anunció que esta semana ingresarán al país 1.000 toneladas de las 60.000 toneladas métricas de trigo.

El dirigente nacional de los Panificadores, Rubén Ríos, manifestó que el encuentro está previsto para las 10:00 horas en instalaciones de Emapa, en La Paz y dijo que van con la firme idea de subir el precio del pan.

“Ya está clara nuestra resolución hace tiempo la hemos dado el año pasado en noviembre, que es un incremento con subvención a 70 centavos”, dijo.