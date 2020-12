La UE y el Reino Unido sellan un histórico acuerdo post-Brexit

Madrid |

Los líderes de la Unión Europea (UE) y los representantes de los principales sectores económicos respiran hoy con alivio tras el acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y el Reino Unido, que regirá la relación comercial entre los exsocios desde el 1 de enero próximo.



"Por fin podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando", dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen en Bruselas, al tiempo que señaló que hasta lograrlo ha sido "un camino largo y sinuoso" pero "era un acuerdo por el que había que luchar".



Johnson lo celebró con la frase de "se ha alcanzado un acuerdo" sobre una foto suya, y posteriormente dijo en conferencia de prensa que el acuerdo "es bueno para la UE" y para las empresas británicas.



También recordó que se trata del "mayor acuerdo comercial" que firma su país, con 668.000 millones de libras (742.000 millones de euros).



Subrayan unidad



Su vecino más cercano, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, celebró el pacto alcanzado después "de cuatro largos años de negociaciones", que en los últimos días se intensificaron para superar los escollos en materia de pesca, gobernanza y competencia.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó por su parte la "unidad y firmeza" de los europeos en las negociaciones para el Brexit, que han dado resultados para conseguir un acuerdo "esencial" para proteger a "nuestros ciudadanos, nuestros pescadores, nuestros productores", señaló en Twitter.



Francia había defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo antes de final de año, aunque hasta el último momento se ha mantenido firme para defender los intereses de los pescadores franceses que faenan en aguas británicas, uno de los últimos escollos para el pacto.



"Bienvenido el principio de acuerdo entre la UE y Reino Unido", ha dicho el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social Twitter, al tiempo que ha felicitado al negociador jefe de la Unión, el francés Michel Barnier y a la presidenta de la CE.



Sánchez añadió que los Estados miembros examinarán el pacto, que tiene unas 2.000 páginas, y que el Consejo Europeo "se pronunciará en los próximos días".



Por su parte, la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, dijo que este principio de acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido supone un éxito de la estrategia de "unidad, firmeza y responsabilidad" de los Veintisiete, así como de defensa de los intereses de los ciudadanos de la UE, agentes económicos, turistas, estudiantes o profesionales, entre otros.



"Con este acuerdo sentamos las bases para un nuevo capítulo en nuestras relaciones. Reino Unido seguirá siendo, también fuera de la Unión Europea, un socio importante para Alemania y para la Unión Europea", subrayó la canciller de Alemania, Angela Merkel en un comunicado.



Detalles del acuerdo



Merkel subrayó que su gobierno analizará ahora "intensivamente el texto del acuerdo", a la vez que añadió que como la CE ha informado a los países desde el inicio del proceso, "podremos evaluar rápidamente si Alemania puede apoyar el resultado de las negociaciones alcanzado hoy. Me siento muy confiada de que el acuerdo que tenemos ante nosotros es bueno".



Para el Gobierno neerlandés, el acuerdo es un paso "positivo", aunque ha advertido que estudiará "detenidamente los borradores, con especial atención" en la igualdad de condiciones y el acceso de los pescadores holandeses a las aguas británicas.



Su ministro de Exteriores, Stef Blok, dijo que los Veintisiete estudiarán "detenidamente" los borradores del acuerdo, pero La Haya "prestará especial atención a los acuerdos sobre igualdad de condiciones entre la UE y el Reino Unido, el acceso de los pescadores holandeses a las aguas británicas y la gobernanza del acuerdo".



De "gran paso adelante" calificó el pacto el presidente del Consejo Europeo, el ex primer ministro belga Charles Michel.



Protección a las empresas



"Debemos proteger a nuestras empresas contra la competencia británica desleal. Según la información inicial, este acuerdo parece darnos esta garantía crucial. Un Brexit duro no beneficiaría a nadie. Este acuerdo absorbe la mayor parte del impacto", dijo el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, en un comunicado.



También recordó que la Unión tiene presupuestado un fondo de 5.000 millones de euros para apoyar a los países y sectores más afectados por el Brexit, un dinero que aunque no obrará "milagros" sí "suavizará un poco la nueva situación".



A las valoraciones positivas se han sumado varios sectores empresariales, y así la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) subrayó que el pacto, además de "un alivio", permite al sector de la automoción "evitar el efecto devastador" de un Brexit sin acuerdo.



"No hay otra industria que esté más estrechamente integrada que la industria automotriz europea, con cadenas de suministro complejas que se extienden por toda la región", subrayó en un comunicado el director general de ACEA, Eric-Mark Huitema.



Cada año, la UE y el Reino Unido comercian con casi 3 millones de vehículos de motor por valor de 54.000 millones de euros, mientras que el flujo de componentes y piezas representa casi 14.000 millones de euros anuales, según datos de ACEA.



Reacción similar han tenido en el Reino Unido la consejera delegada del Consejo Británico Minorista (BRC, en inglés), Helen Dickinson y el director de la influyente Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés), Tony Danker.



"Esto llega como un gran alivio para los negocios británicos en momentos en que la resistencia está en su momento más bajo. Ya que ha tardado en llegar, es vital que ambas partes tomen medidas para que el comercio y los servicios fluyan mientras las empresas se ajustan al cambio", dijo Danker en un comunicado.



Para que el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres entre en vigor, además de ser examinado por los Veintisiete y el Consejo Europeo, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo.