Alemania negocia compra de 30 millones de dosis de Sputnik V

Alemania negocia la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik, según anunció ayer el primer ministro del estado federado de Sajonia, Michael Kretschmer.



"Alemania negocia sobre la compra de tres envíos de 10 millones de dosis en junio, julio y agosto", dijo Kretschmer en su cuenta de Twitter después de reunirse con el ministro ruso de Sanidad, Michail Muraschko.



"La condición para ello es una rápida aprobación de la Agencia Europea del Medicamento", agregó.



No obstante, el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hanno Kautz, matizó y dijo que de momento los datos de que se disponen no son suficientes para una aprobación, de la que depende la compra.



"El que haya pedidos y cuándo lleguen depende del momento en que se haga la aprobación y ésta depende de la cantidad y de la calidad de datos que todavía no están disponibles", dijo Kautz, citado por el diario "Bild".



La noticia sobre esta negociación se conoce cuando Alemania se plantea eliminar los criterios de prioridad para aplicar la vacuna a partir de finales de mayo o comienzos de junio, sin necesidad de recurrir a Sputnik, según informaciones del diario "Bild".



El diario, que se remite a conversaciones internas entre representantes del gobierno de la canciller, Angela Merkel, y de los estados federados, señala que Alemania espera contar para esa fecha con un volumen suficiente de vacunas para poder renunciar a la vacunación por grupos de riesgo.



El ministro de la Cancillería, Helge Braun, confirmó en declaraciones al rotativo que la vacunación por turnos de prioridad podrá levantarse previsiblemente a partir de "finales de mayo" o "principios de junio".



Este tema será abordado en la próxima reunión el 26 de abril entre la canciller, Angela Merkel, y los poderes regionales sobre la estrategia de vacunación, indica el diario, que agrega que también biotecnológica BioNTech, desarrolladora junto con Pfizer de una de las vacunas contra el coronavirus, cuenta con que en unas semanas ya no habrá necesidad de seguir criterios de prioridad.