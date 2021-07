El nuevo Gobierno de Perú queda listo para asumir funciones este 28 de julio

El nuevo Gobierno de Perú quedó listo para asumir plenas funciones este 28 de julio luego de la entrega oficial de credenciales al presidente electo, Pedro Castillo, y su vicepresidenta, Dina Boluarte, mientras que los 130 nuevos congresistas juraron sus cargos en una ceremonia privada.

El izquierdista Castillo, un maestro rural y sindicalista de 51 años que derrotó en la segunda vuelta presidencial a la derechista Keiko Fujimori, recibió este viernes las credenciales de jefe de Estado para el período 2021-2026, en una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Para mí este es un honor, que juro no defraudar", dijo un emocionado Castillo al momento de recibir los documentos otorgados por el presidente del JNE, José Luis Salas, quien también entregó credenciales a la vicepresidenta Boluarte.

Respeto a la legalidad

En su posterior discurso, Castillo saludó "al pueblo peruano por la confianza puesta" en él y en su partido, Perú Libre, y agradeció "el denodado esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones" para celebrar las elecciones presidenciales.

Aseguró que el próximo miércoles asumirá la presidencia "para hacer cumplir el papel en el marco de la gobernabilidad respetando la institucionalidad" y la Constitución que, según dijo, se "debe dejar que la evalúen los peruanos y sea el pueblo el que la determine".

"Estamos acá para decirles que no vamos a defraudar al Perú, pero también vamos a llamar a la personas idóneas y comprometidas, pero con lealtad", remarcó.

Ni chavista ni comunista

El presidente electo, a quien el fujimorismo y las fuerzas de la derecha peruana acusan de ser "comunista" y "chavista", también rechazó "rotundamente" la posibilidad de querer implantar en su país un Gobierno con "modelos de otros países".

"No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos comunistas", enfatizó antes de asegurar que su régimen va "a combatir el terrorismo venga de donde venga".

Tras eso, hizo un llamado "a la más amplia unidad" y convocó a todos sus compatriotas, incluidos sus adversarios políticos, para que contribuyan a implementar "el verdadero modelo peruano pensando en su diversidad, en su cultura".

"Voy a dejar el sudor trabajando y luchando por este pueblo para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que todos tengamos que apuntar a que las nuevas generaciones, los nuevos niños, primero tengan las mismas esperanzas", sostuvo.

Defensa de las elecciones

Durante la ceremonia, el presidente del JNE defendió la legalidad y transparencia del proceso electoral, ante las críticas y cuestionamientos que hicieron Fujimori y sus aliados políticos.

La proclamación de Castillo como ganador de la segunda vuelta presidencial se dio el último lunes, un mes y medio después de esos comicios, ante la andanada de impugnaciones y recursos legales que presentó su rival electoral para intentar impedir su derrota.

"Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude que se difundió coordinada y eficazmente, y con ello se ha dañado la institucionalidad del país", cuestionó Salas.

Aseguró, sin embargo, que los organismos electorales han "resistido y respondido de la mejor y única forma con que podemos: con nuestro trabajo".

Juran los congresistas

Durante la mañana de este viernes también juraron al cargo los 130 nuevos congresistas elegidos en los comicios generales del pasado 11 de abril, en una ceremonia celebrada en privado por las restricciones ante la epidemia de la covid-19.

La ceremonia estuvo dirigida por la Junta Preparatoria, presidida por el legislador Bernardo Quito, del partido Perú Libre, e integrada por el parlamentario de mayor edad, Enrique Wong (79 años), del partido Podemos, y la de menor edad, Rosangella Barbarán (26 años), del partido fujimorista Fuerza Popular.

Desde el inicio de actividades quedó en evidencia que el tema de enfrentamiento y debate en adelante será la propuesta de Castillo de convocar a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución promulgada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

En ese sentido, el presidente de la Junta Preparatoria y la mayoría de los 37 legisladores de Perú Libre juraron al cargo por una "nueva Constitución de todas las sangres", como declaró Quito.

Por su parte, la bancada fujimorista de Fuerza Popular, que tiene 24 representantes, dejó en claro que defenderá la vigencia de la Constitución promulgada por Fujimori, quien cumple 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Al término de la ceremonia, se informó que la nueva mesa directiva del Congreso para el período 2021-2022 será elegida este lunes y ese mismo día se tomará juramento a los cinco nuevos representantes peruanos ante el Parlamento Andino.