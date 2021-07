Guido Bellido es investigado por apología al terrorismo

El ahora primer ministro, Guido Bellido, tiene una investigación preliminar iniciada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo.

No obstante, al ser consultado por este medio, Bellido negó haber recibido alguna notificación respecto al tema.

Bellido-Cerrón

La relación entre el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es estrecha. Por ello, el titular de la PCM defendió al dueño del partido en declaraciones a Latina.

“La sentencia al doctor Vladimir Cerrón Rojas ha sido sin que exista una sola prueba. No está involucrado el procurador del Gobierno regional (de Junín) y no está en la cárcel. No está involucrada la empresa privada que ha sido parte de esa conciliación, no se le ha llamado (…). (La sentencia) tiene mucho contenido de carácter político”, aseguró.

Dinámicos del centro

A Guido Bellido se le involucra en el caso de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, que implica el tráfico ilícito de brevetes en la región de Junín, por una llamada telefónica que sostuvo con el prófugo Arturo Cárdenas.

La nominación de Bellido como primer ministro de Perú tuvo diversas reacciones, sumando más críticas negativas que positivas.