Israel lanzó el ataque contra la escuela en Nuseirat "sin previo aviso", denuncia UNRWA

El bombardeo israelí contra la escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Nuseirat, en el centro de Gaza, en el que murieron unas 40 personas se produjo "sin previo aviso", denunció este jueves Philippe Lazzarini, director de la institución , en la red social X.

Another horrific day in #Gaza.



Another @UNRWA school turned shelter attacked.



This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.







At least 35 people were killed and many more injured.







At least 35 people were killed and many more injured.

